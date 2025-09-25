Coppa Italia oggi in TV dove vedere Torino-Pisa e Genoa-Empoli | orario e canale

Il programma delle partite di oggi, valide per i sedicesimi di Coppa Italia 2025-2026: Genoa-Empoli alle 18:30, Torino-Pisa alle 21:00. Dove vederle in diretta tv, in chiaro gratis e in streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: coppa - italia

11 luglio 1982, l’Italia alza la Coppa: Bruno Conti ricorda la notte magica di Madrid

La Juve snobba la Coppa Italia: il dettaglio che non ha notato nessuno

Coppa Italia Serie C, il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella

Coppa Italia, Como-Sassuolo 3-0 dopo i primi 45'. Finiscono ai rigori Verona-Venezia 4-5 e Parma-Spezia 6-5: lagunari ed emiliani agli ottavi https://www.rainews.it/articoli/2025/09/calcio-coppa-italia-16esimi-primo-turno-23-settembre-cagliari-frosinone-udine - facebook.com Vai su Facebook

Coppa Italia 2025/26, l'avversario dell'Inter agli ottavi - X Vai su X

Dove vedere in tv Nizza-Roma e la Coppa Italia oggi mercoledì 24 settembre; Coppa Italia, dove vedere in tv Milan-Lecce e le altre partite di oggi; Milan-Lecce di Coppa Italia, Rai, Mediaset o Sky? Dove vederla in streaming e in tv.

Coppa Italia oggi in TV, dove vedere Torino-Pisa e Genoa-Empoli: orario e canale - Il programma delle partite di oggi, valide per i sedicesimi di Coppa Italia 2025- Riporta fanpage.it

Coppa Italia oggi in TV, dove vedere Verona-Venezia e Como-Sassuolo: orario e canale - Il programma di oggi in Coppa Italia, con tre partite valide per i sedicesimi di finale. fanpage.it scrive