Coppa Italia oggi Genoa-Empoli e Torino-Pisa Dove vedere le partite in tv

Today.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si conclude nella giornata di oggi, giovedì 25 settembre, il programma dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Alle 18.30 si giocherà Genoa-Empoli, mentre alle 21 sarà la volta di Torino-Pisa. Nelle precedenti sfide Cagliari, Udinese, Milan, Parma, Venezia e Como hanno avuto rispettivamente la. 🔗 Leggi su Today.it

