Coppa Italia | il Venezia batte il Verona ai rigori sotto la grandine Como travolge il Sassuolo 3-0
Il maltempo non ferma la Coppa Italia. Nel derby veneto tra Hellas Verona e Venezia, disputato sotto una pioggia torrenziale e violente grandinate che hanno costretto l’arbitro a sospendere il gioco per 17 minuti nel secondo tempo, sono stati i lagunari a spuntarla ai calci di rigore per 5-4, dopo uno 0-0 nei tempi regolamentari e supplementari. L’errore decisivo di Ebosse nella seconda serie di penalty ha regalato al Venezia il pass per gli ottavi di finale, dove affronterà l’Inter di Chivu. La partita del Bentegodi si è trasformata in una vera e propria battaglia contro gli elementi atmosferici. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
