Coppa Italia il tabellone completo | Lazio-Milan agli ottavi

Nella giornata odierna due match che completano il quadro in vista degli ottavi di finale di Coppa Italia: vincono Torino e Genoa Non c'è solo la Serie A e le coppe europee a tenere banco ed alta l'attenzione degli appassionati. Anche la Coppa Italia sta andando avanti, con delle conferme per quel che riguarda il prossimo turno – gli ottavi di finale – di scena a inizio dicembre. Il Milan di Massimiliano Allegri ha recentemente battuto 3-0 il Lecce, ai sedicesimi della competizione, grazie ai gol di Gimenez, Nkunku ed il solito Pulisic.

In questa notizia si parla di: coppa - italia

11 luglio 1982, l’Italia alza la Coppa: Bruno Conti ricorda la notte magica di Madrid

La Juve snobba la Coppa Italia: il dettaglio che non ha notato nessuno

Coppa Italia Serie C, il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella

Coppa Italia, Napoli-Cagliari ma non solo: il tabellone completo degli ottavi di finale - Con le gare di oggi si sono definitivamente conclusi i 16esimi di finale di Coppa Italia: a qualificarsi agli ottavi sono Cagliari, Udinese, Parma, Venezia, Como, Genoa e Torino. Come scrive tuttonapoli.net

Coppa Italia – Ottavi di finale e i possibili accoppiamenti per i quarti: il tabellone completo - L'Inter esordirà a dicembre giocando in casa la gara secca degli ottavi contro il Venezia ... Si legge su msn.com