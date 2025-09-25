Coppa Italia il Genoa batte 3-1 l' Empoli e va agli ottavi
Genova, 25 settembre 2025 – Il Genoa batte 3-1 l’Empoli e stacca un prezioso pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Un successo conquistato in rimonta dai rossoblù, finiti sotto al 12’ sulla punizione di Saporiti. Appena 3’ più tardi è arrivata la risposta vincente di Frendrup, che ha riequilibrato il punteggio e dato ulteriore brio a un primo tempo in cui non sono di certo mancate le occasioni da una parte e dall’altra. Nella ripresa, poi, i rossoblù sono emersi facendo la differenza sul piano della qualità e della profondità, mettendo la freccia del sorpasso con il colpo di testa vincente di Marcandalli al 56’ e chiudendo definitivamente i conti con il tris firmato a 7’ dal 90’ da Ekhator. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
