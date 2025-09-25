Coppa Italia Genoa-Empoli 3-1 | Grifone avanti tutta

La Coppa Italia si conferma terra di conquista per il Grifone che dopo aver eliminato il Vicenza con un netto 3-0 si ripete con l'Empoli 3-1. La partenza è in salita, i toscani passano subito in vantaggio con Saporiti ma poco dopo Frendrup rimette tutto in parità. Nella ripresa il Grifone sale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

coppa italia genoa empoliCoppa Italia: Empoli battuto 3-1, Genoa agli ottavi - Non basta all'Empoli il vantaggio su punizione di Saporiti al Ferraris i toscani subiscono la rimonta del Grifone che la pareggia quasi subito con Frendrup per poi ribaltarla nella ripresa con Marcand ... Da ansa.it

coppa italia genoa empoliTris Genoa, Vieira raggiunge l'Atalanta agli ottavi di Coppa Italia: battuto l'Empoli - Il grifone ribalta lo svantaggio inziale di Saporiti con le reti di Frendrup, Marcandalli ed Ekhator: c'è la Dea di Juric nel prossimo turno ... Scrive tuttosport.com

