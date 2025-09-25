Coppa Italia Genoa-Empoli 3-1 | Grifone avanti tutta
La Coppa Italia si conferma terra di conquista per il Grifone che dopo aver eliminato il Vicenza con un netto 3-0 si ripete con l'Empoli 3-1. La partenza è in salita, i toscani passano subito in vantaggio con Saporiti ma poco dopo Frendrup rimette tutto in parità. Nella ripresa il Grifone sale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: coppa - italia
