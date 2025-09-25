Coppa Italia | Empoli va in vantaggio in casa Genoa ma subisce la rimonta rossoblu 3-1 Pagelle
Era andato in vantaggio, l'Empoli in casa Genoa, nei sedicesimi di Coppa Italia. Ma è stato poi travolto dai rossoblù. Il Genoa vince in rimonta (3-1) e si guadagna il passaggio agli ottavi di finale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Coppa Italia: Empoli battuto 3-1, Genoa agli ottavi - Non basta all'Empoli il vantaggio su punizione di Saporiti al Ferraris i toscani subiscono la rimonta del Grifone che la pareggia quasi subito con Frendrup per poi ribaltarla nella ripresa con Marcand ... Lo riporta msn.com
Coppa Italia: termina 3-1 a Marassi il match tra Genoa e Empoli - Vittoria schiacciante dei padroni di casa, che passano quindi il turno, accedendo agli ottavi di finale dove ... Si legge su ilovepalermocalcio.com