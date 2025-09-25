Coppa Italia | Empoli va in vantaggio in casa Genoa ma subisce la rimonta rossoblu 3-1 Pagelle

Era andato in vantaggio, l'Empoli in casa Genoa, nei sedicesimi di Coppa Italia. Ma è stato poi travolto dai rossoblù. Il Genoa vince in rimonta (3-1) e si guadagna il passaggio agli ottavi di finale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Coppa Italia: Empoli va in vantaggio in casa Genoa, ma subisce la rimonta rossoblu (3-1). Pagelle

