Coppa italia Como senza problemi | tris già all’intervallo Il Sassuolo si arrende a Rodriguez e Douvikas

Sport.quotidiano.net | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Como vince facilmente nel secondo turno di Coppa Italia contro il Sassuolo (3-0) e passa agli ottavi, dove incontrerà la Fiorentina. La vittoria si è concretizzata tutta nel primo tempo, con la doppietta di Rodriguez e il gol di Douvikas. Fabregas sceglie di fare un ampio tournover, cambiando molto rispetto alla vittoria di Firenze. Per la prima volta partono dall’inizio Posch, Baturina, Goldaniga, per far riposare in vista della Cremonese i vari Nico Paz, Carlos e Vojvoda. Pronti via e il Como è in vantaggio, Douvikas a destra coglie la difesa emiliana impreparata, perfetto il rasoterra in mezzo dove in arriva in corsa Rodriguez che di piatto mette in rete. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

coppa italia como senza problemi tris gi224 all8217intervallo il sassuolo si arrende a rodriguez e douvikas

© Sport.quotidiano.net - Coppa italia. Como senza problemi: tris già all’intervallo. Il Sassuolo si arrende a Rodriguez e Douvikas

In questa notizia si parla di: coppa - italia

11 luglio 1982, l’Italia alza la Coppa: Bruno Conti ricorda la notte magica di Madrid

La Juve snobba la Coppa Italia: il dettaglio che non ha notato nessuno

Coppa Italia Serie C, il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella

coppa italia como senzaCoppa italia. Como senza problemi: tris già all’intervallo. Il Sassuolo si arrende a Rodriguez e Douvikas - Il Como vince facilmente nel secondo turno di Coppa Italia contro il Sassuolo (3- Come scrive sport.quotidiano.net

coppa italia como senzaCoppa Italia: Como domina Sassuolo, 3-0 e vola agli ottavi - 0 e vola agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove sfiderà la Fiorentina. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Coppa Italia Como Senza