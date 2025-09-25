Coppa italia Como senza problemi | tris già all’intervallo Il Sassuolo si arrende a Rodriguez e Douvikas
Il Como vince facilmente nel secondo turno di Coppa Italia contro il Sassuolo (3-0) e passa agli ottavi, dove incontrerà la Fiorentina. La vittoria si è concretizzata tutta nel primo tempo, con la doppietta di Rodriguez e il gol di Douvikas. Fabregas sceglie di fare un ampio tournover, cambiando molto rispetto alla vittoria di Firenze. Per la prima volta partono dall’inizio Posch, Baturina, Goldaniga, per far riposare in vista della Cremonese i vari Nico Paz, Carlos e Vojvoda. Pronti via e il Como è in vantaggio, Douvikas a destra coglie la difesa emiliana impreparata, perfetto il rasoterra in mezzo dove in arriva in corsa Rodriguez che di piatto mette in rete. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
