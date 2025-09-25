Oggi, giovedì 25 settembre 2025, sono in programma due match dei sedicesimi di Coppa Italia 202526: Genoa-Empoli e Torino-Pisa. Entrambe le partite saranno trasmesse in chiaro su Italia 1 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity. Genoa-Empoli: orario e diretta tv. La prima sfida di giornata è Genoa-Empoli, in programma alle 18:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Il match sarà trasmesso in chiaro su Italia 1, offrendo a tutti i tifosi la possibilità di seguire l’incontro in diretta tv. Sarà inoltre disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, piattaforma che permetterà di vedere la partita anche da smartphone, tablet e smart tv. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Coppa Italia 2025/2026, le partite di oggi: dove vederle in tv