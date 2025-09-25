Coppa Italia 2025 2026 Genoa-Empoli 3-1 | liguri agli ottavi con l’Atalanta

Il Genoa si qualifica per gli ottavi di finale di Coppa Italia grazie al successo ottenuto in casa contro l’Empoli per 3-1 nel match valido per il terzo turno. Saporiti illude i toscani sbloccando il risultato al 12? del primo tempo, tre minuti dopo Frendrup pareggia i conti. Nella ripresa i liguri si portano avanti con il 2-1 di Marcandalli all’11’ prima del tris di Ekhator al 38? che chiude il discorso qualificazione. Agli ottavi il Grifone affronterà l’Atalanta. Questo articolo Coppa Italia 20252026, Genoa-Empoli 3-1: liguri agli ottavi con l’Atalanta proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Coppa Italia 2025/2026, Genoa-Empoli 3-1: liguri agli ottavi con l’Atalanta

