Il Segretario alla Difesa statunitense, Pete Hegseth, ha ordinato a centinaia di generali e ammiragli dell'esercito e della marina americana di radunarsi la prossima settimana presso la base del Corpo dei Marines di Quantico, in Virginia, con brevissimo preavviso e senza una motivazione ufficiale. La convocazione, riportata da fonti del Washington Post e della CNN, è considerata del tutto insolita e ha suscitato confusione e allarme all'interno dei vertici militari. Secondo quanto riferito da più di una dozzina di persone a conoscenza della questione, la direttiva è stata inviata praticamente a tutti i comandanti di alto rango statunitensi, molti dei quali di stanza in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Convocazione urgente di alti ufficiali militari a Quantico: il maxi-summit scatena le voci negli Usa