Convocazione urgente di alti ufficiali militari a Quantico | il maxi-summit scatena le voci negli Usa
Il Segretario alla Difesa statunitense, Pete Hegseth, ha ordinato a centinaia di generali e ammiragli dell'esercito e della marina americana di radunarsi la prossima settimana presso la base del Corpo dei Marines di Quantico, in Virginia, con brevissimo preavviso e senza una motivazione ufficiale. La convocazione, riportata da fonti del Washington Post e della CNN, è considerata del tutto insolita e ha suscitato confusione e allarme all'interno dei vertici militari. Secondo quanto riferito da più di una dozzina di persone a conoscenza della questione, la direttiva è stata inviata praticamente a tutti i comandanti di alto rango statunitensi, molti dei quali di stanza in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: convocazione - urgente
“Convocazione urgente”. Stefano De Martino, la decisione inattesa da parte della Rai: cala il gelo
la Repubblica. . Nella mattinata del 24 settembre alla Camera Avs, Pd e M5S hanno aperto la seduta chiedendo la convocazione urgente di una riunione di capigruppo per discutere degli attacchi israeliani alla Flotilla. Il presidente di turno Giorgio Mulè ha rep Vai su Facebook
Protesta Pd-Avs-M5s, occupato emiciclo e banchi governo ++ Le opposizioni hanno chiesto a inizio seduta la convocazione urgente di una Capigruppo della Camera per discutere di quanto avvenuto questa notte con gli attacchi alla Flotilla. - X Vai su X
Il Pentagono convoca d’urgenza 800 generali delle forze armate Usa da tutto il mondo - Il capo Hegseth ordina un incontro straordinario a Quantico con tutti gli alti comandanti USA, anche dalle zone di conflitto ... Segnala ilfattoquotidiano.it
Pentagono convoca generali e ammiragli Usa da tutto il mondo in Virginia. «Motivi ignoti, c'è preoccupazione» - Il Segretario della Difesa degli Stati Uniti d'America, Pete Hegseth, ossia il capo del Pentagono ha ordinato a centinaia di generali ... msn.com scrive