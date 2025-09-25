Controlli tra le attività di Paternò sanzioni per oltre 10 mila euro

Il nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Catania ha condotto una serie di verifiche nel settore del commercio e dei pubblici esercizi a Paternò. Il primo accertamento ha riguardato un negozio di abbigliamento gestito da una 31enne del posto. E' stata riscontrata la "mancata. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: controlli - attivit

Controlli attività balneari in provincia, sanzioni 80mila euro. Carabinieri e Guardia costiera Ancona, otto denunce #ANSA - X Vai su X

Controlli a tappeto della Guardia di Finanza in attività commerciali del varesotto. Diverse sanzioni - facebook.com Vai su Facebook

Ispezioni Alia, 1.230 sanzioni per 185.000 euro in 6 mesi - Nei primi sei mesi del 2025, nei 39 comuni dell'Ato Toscana centro in cui sono attivi, gli ispettori ambientali di Alia Plures hanno effettuato 40. Secondo ansa.it

Controlli nei locali tra Osio e Levate: sequestri e sanzioni per 27mila euro - Controlli straordinari in bar e locali tra Osio Sotto, Osio ... Si legge su ecodibergamo.it