Controlli mirati dei Carabinieri nelle aree delle stazioni di Modena e Castelfranco

Modenatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scorsa notte, al termine delle corse dei treni, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno effettuato dei controlli nei pressi delle stazioni ferroviarie di Modena e di Castelfranco Emilia. Durante le verifiche sono state identificate diverse persone presenti nell’area, molte delle quali. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: controlli - mirati

Motorini truccati e malamovida, stretta della prefettura: "Controlli mirati per verificare le manomissioni"

Prato, controlli straordinari in centro: servizi mirati di carabinieri e finanza

Sicurezza, il vertice in Prefettura: "Controlli mirati sul territorio, arrivati consistenti rinforzi per l'estate"

Montella, controlli dei Carabinieri: stupefacenti, guida in stato di alterazione e possesso di arma bianca - ssa Rossana Riflesso, prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalità comune e predatoria promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Av ... Secondo msn.com

controlli mirati carabinieri areePrima di scuola scatta il blitz dei carabinieri al capolinea dei bus di Città di Castello - I militari intervenuti con le unità cinofile antidroga del Nucleo di Firenze. Si legge su corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: Controlli Mirati Carabinieri Aree