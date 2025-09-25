Controlli mirati dei Carabinieri nelle aree delle stazioni di Modena e Castelfranco
La scorsa notte, al termine delle corse dei treni, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno effettuato dei controlli nei pressi delle stazioni ferroviarie di Modena e di Castelfranco Emilia. Durante le verifiche sono state identificate diverse persone presenti nell’area, molte delle quali. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: controlli - mirati
Motorini truccati e malamovida, stretta della prefettura: "Controlli mirati per verificare le manomissioni"
Prato, controlli straordinari in centro: servizi mirati di carabinieri e finanza
Sicurezza, il vertice in Prefettura: "Controlli mirati sul territorio, arrivati consistenti rinforzi per l'estate"
La polizia locale ha ricostruito, attraverso testimonianze e telecamere, le responsabilità del caos. Non è la prima volta che i ragazzi spagnoli organizzano serate al parco. Adesso controlli mirati. - facebook.com Vai su Facebook
Controlli stradali mirati dei carabinieri per la sicurezza. - X Vai su X
Montella, controlli dei Carabinieri: stupefacenti, guida in stato di alterazione e possesso di arma bianca - ssa Rossana Riflesso, prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalità comune e predatoria promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Av ... Secondo msn.com
Prima di scuola scatta il blitz dei carabinieri al capolinea dei bus di Città di Castello - I militari intervenuti con le unità cinofile antidroga del Nucleo di Firenze. Si legge su corrieredellumbria.it