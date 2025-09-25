Roma, 25 set. (askanews) - Oltre 3.500 ispezioni presso agriturismi, stabilimenti balneari, villaggi turistici, centri benessere, esercizi di ristorazione su autostrade e aree di transito, presso strutture socio-assistenziali e attività di street food. A eseguirle, i carabinieri del Nas, a partire da giugno, come parte della campagna "Healthy Summer 2025" per tutelare la salute dei cittadini e verificare il rispetto della qualità e della sicurezza dei servizi offerti, in un'estate in cui non sono mancate notizie di cronaca relative a gravi intossicazioni da botulino. Dalle verifiche sono emerse 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Controlli dei Nas, le irregolarità maggiori nello street food