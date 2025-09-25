Controlli dei NAS in tutta Italia sequestri per 38 milioni di euro | trovati cosmetici tossici e cibo scaduto

Oltre 3.500 ispezioni, 2.100 violazioni e 38 milioni di euro di sequestri: il bilancio dei controlli NAS per la salute pubblica nell’estate 2025. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Nas, boom di ispezioni e sequestri in tutta Italia: oltre 3.500 controlli, ritirato cibo per una valore di 38 milioni di euro - Qualche campanello d'allarme già c'era stato, tra i focolai di botulino e i tanti lotti di prodotti ...

controlli nas tutta italiaControlli dei NAS in tutta Italia, sequestri per 38 milioni di euro: trovati cosmetici tossici e cibo scaduto - 100 violazioni e 38 milioni di euro di sequestri: il bilancio dei controlli NAS per la salute pubblica nell’estate 2025. Lo riporta virgilio.it

