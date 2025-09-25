Controlli dei carabinieri: denunce e sequestri. Negli ultimi giorni i Carabinieri della Compagnia di Faenza hanno intensificato i controlli su tutto il territorio della Romagna Faentina, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati in genere ed al controllo della circolazione stradale. In tale contesto a Castel Bolognese, pochi giorni fa, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno sequestrato quasi trecentocinquanta grammi di hashish, suddivisi in cinque panetti, rinvenuti nei pressi di una panchina del centro cittadino. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso al fine di individuarne i possessori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Controlli dei Carabinieri . Rinvenuti 5 panetti di hashish nei pressi di una panchina