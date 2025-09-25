Controlli dei Carabinieri Rinvenuti 5 panetti di hashish nei pressi di una panchina
Controlli dei carabinieri: denunce e sequestri. Negli ultimi giorni i Carabinieri della Compagnia di Faenza hanno intensificato i controlli su tutto il territorio della Romagna Faentina, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati in genere ed al controllo della circolazione stradale. In tale contesto a Castel Bolognese, pochi giorni fa, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno sequestrato quasi trecentocinquanta grammi di hashish, suddivisi in cinque panetti, rinvenuti nei pressi di una panchina del centro cittadino. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso al fine di individuarne i possessori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: controlli - carabinieri
Movida, controlli serrati dei carabinieri sull’isola di Ponza
Prato, controlli straordinari in centro: servizi mirati di carabinieri e finanza
Cavalli denutriti, rifiuti abbandonati e controlli nei boschi: i carabinieri forestali in azione in Bergamasca - Foto
Catania, controlli dei Carabinieri: sequestrate 134 bombole di gas e raffica di sanzioni stradali - facebook.com Vai su Facebook
Controlli dei Carabinieri nel faentino: rinvenuti 5 panetti di hashish - X Vai su X
Controlli dei Carabinieri nel faentino: rinvenuti 5 panetti di hashish; Scovati cinque panetti di hashish dietro una panchina: Carabinieri sulle tracce dei pusher; Nasconde 66 chili di cocaina nel box videosorvegliato, arrestato 25enne: sequestrate anche armi.
Controlli dei Carabinieri . Rinvenuti 5 panetti di hashish nei pressi di una panchina - Negli ultimi giorni i Carabinieri della Compagnia di Faenza hanno intensificato i controlli su ... Segnala msn.com
Controlli dei Carabinieri nel faentino: rinvenuti 5 panetti di hashish - Negli ultimi giorni i Carabinieri della Compagnia di Faenza hanno intensificato i controlli su tutto il territorio della Romagna Faentina, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati in gene ... Come scrive ravenna24ore.it