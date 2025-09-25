Controlli a tappeto in diversi quartieri | pioggia di denunce e sequestri

Napolitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri hanno effettuato un servizio a largo raggio nei quartieri Scampia e Secondigliano. Durante i controlli i militari hanno fermato a Scampia un 27enne e un 24enne del posto, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due erano in possesso di gioielli e monili in oro per un peso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: controlli - tappeto

Via alla caccia, controlli a tappeto e multe. Spari vicino a case e ferrovia

Doppio arresto nel cuore di Napoli: droga, evasione e controlli a tappeto nel centro città

Controlli a tappeto tra Ladispoli e Cerveteri: quattro arresti

controlli tappeto diversi quartieriControlli a tappeto in diversi quartieri: è pioggia di multe e sequestri - I carabinieri hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Chiaiano e Piscinola. Segnala napolitoday.it

Catania, controlli “a tappeto” tra Nesima a San Giovanni Galermo - Il controllo straordinario del territorio è stato coordinato dai poliziotti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Nesima. Lo riporta newsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Controlli Tappeto Diversi Quartieri