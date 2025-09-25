Controlli a tappeto in Brianza | maxi multa di 4.500 euro nei locali per violazioni sanitarie
Nei giorni scorsi i carabinieri delle compagnie di Seregno e Vimercate, hanno effettuati dei maxi controlli sul territorio. Gli interventi sono stati effettuati con il coordinamento del comando provinciale di Monza e il supporto dei militari del N.A.S. di Milano.A Carate Brianza sono state. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
