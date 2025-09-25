Contributo per l' acquisto dei testi scolastici dai punti Digitale Facile supporto nella compilazione delle domande online

Ilpiacenza.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Unità Operativa Scuola e Formazione del Comune di Piacenza, grazie alla collaborazione dei Punti Digitale Facile, mette a disposizione un servizio di supporto nella presentazione delle domande per il contributo regionale destinato all'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 20252026. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

