Contributo per l' acquisto dei testi scolastici dai punti Digitale Facile supporto nella compilazione delle domande online
L'Unità Operativa Scuola e Formazione del Comune di Piacenza, grazie alla collaborazione dei Punti Digitale Facile, mette a disposizione un servizio di supporto nella presentazione delle domande per il contributo regionale destinato all'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 20252026. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: contributo - acquisto
Contributo fino a 300 euro per l'acquisto di parrucche oncologiche: c'è il sì della Regione Puglia
Contributo per acquisto di libri di testo e borse di studio: quando inoltrare le richieste
Alopecia, contributo per acquisto parrucche: "Provvedimento di alto valore umano e sociale"
Contributo per l'acquisto dei libri di testo, anno scolastico 2024/2025 ? In attesa che la Regione accrediti i fondi, il Comune di Priolo, su richiesta del sindaco Pippo Gianni e dell'assessore alla Pubblica Istruzione Rita Limer, ha dato mandato al dirigente - facebook.com Vai su Facebook
Biblioteche, ecco le regole MiC per il contributo di 30 mln per l’acquisto di libri https://agenziacult.it/mic/biblioteche-ecco-le-regole-mic-per-il-contributo-di-30-mln-per-lacquisto-di-libri… @MiC_Italia - X Vai su X
Bonus per i libri scolastici - Il Comune si prepara a ricevere le richieste di contributo per l’acquisto di testi scolastici. Come scrive polesine24.it
Acquisto dei testi scolastici. Cgil: "Contributi regionali in ritardo" - La scadenza per la presentazione delle domande di contributo, in un primo momento fissata al 5 giugno, è stata prorogata al 31 luglio per evitare il sovraffollamento ai caaf con la contemporanea ... Scrive ilgiorno.it