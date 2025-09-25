ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovi fondi per le famiglie in difficoltà. Arriva un ulteriore stanziamento di 10 milioni di euro per il rifinanziamento del “Contributo di solidarietà”, la misura destinata a sostenere le famiglie in condizioni economiche precarie. L’emendamento alla manovra finanziaria. Il provvedimento è contenuto in un emendamento alla manovra finanziaria regionale, attualmente all’esame della Commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana, e porta la firma del presidente della Regione Renato Schifani. Le risorse già disponibili. Con questo intervento, le nuove risorse si sommano ai 30 milioni di euro già stanziati con la legge 28 del 2024 e a un ulteriore milione di euro aggiunto successivamente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Contributo di solidarietà: Schifani propone altri 10 milioni di euro