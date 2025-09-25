Contributo di solidarietà emendamento di Schifani per altri 10 milioni di euro

Uno stanziamento di 10 milioni di euro per rifinanziare la misura del “Contributo di solidarietà” in favore delle famiglie in difficoltà economiche. Lo prevede un emendamento alla “manovra finanziaria”, attualmente in discussione in Commissione Bilancio all’Assemblea regionale siciliana, firmato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

