Fondi per il sostegno agli agricoltori, dopo un anno manca ancora la graduatoria del bandoCrs 2023-2027: Aurelio Tommasetti interroga il presidente De Luca. Il consigliere regionale della Campania della Lega, nonché capo dell'opposizione in Consiglio regionale, chiede conto della mancata pubblicazione dell'elenco di ammessi ed esclusi. " Il bando fu adottato il 31 maggio 2024 prevedendo un contributo a fondo perduto a favore dell'insediamento di nuovi agricoltori tra 40 e 60 anni – ricorda Tommasetti – La domanda andava inizialmente presentata entro il 16 settembre successivo, ma successivamente, in circostanze non proprio trasparenti, furono prima introdotte modifiche con una proroga al 15 ottobre e infine i termini slittarono addirittura al 4 novembre.

© Anteprima24.it - Contributi per gli agricoltori, Tommasetti (Lega): “La Regione non rispetta nessuna scadenza”