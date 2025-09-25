Contratto Sanità al via | aumenti fino a 172 euro a novembre mille euro di arretrati e riduzione dei turni notturni Ecco per chi e cosa cambia

Ilmessaggero.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il contratto della Sanità 2022-2024 ha ottenuto l'ok del Tesoro. L'intesa preliminare era stata sottoscritta prima della pausa estiva. L'accordo, ha annunciato l'Aran,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

contratto sanit224 al via aumenti fino a 172 euro a novembre mille euro di arretrati e riduzione dei turni notturni ecco per chi e cosa cambia

© Ilmessaggero.it - Contratto Sanità al via: aumenti fino a 172 euro a novembre, mille euro di arretrati e riduzione dei turni notturni. Ecco per chi e cosa cambia

In questa notizia si parla di: contratto - sanit

contratto sanit224 via aumentiContratto Sanità al via: aumenti fino a 172 euro a novembre, mille euro di arretrati e riduzione dei turni notturni - L'intesa preliminare era stata sottoscritta prima della pausa estiva. Come scrive ilmessaggero.it

Contratto comparto sanità. I Sindacati all’Aran “rifirmano” l’accordo dopo ok Corte dei conti. Ecco il testo definitivo e le tabelle con gli aumenti - Tra le novità del nuovo contratto quella dell’istituzione di un’apposita Commissione che avrà tempo fino a luglio per ridisegnare l’attuale classificazione del personale per tutte le aree ... quotidianosanita.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Contratto Sanit224 Via Aumenti