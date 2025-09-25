Continassa Juve | prosegue la preparazione in vista dell’Atalanta su cosa ha lavorato oggi Tudor
Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. I bianconeri continuano a lavorare verso l’Atalanta. Conceicao a parte per gestione dei carichi post infortunio. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Milik: lesione al bicipite femorale sinistro. Rientro da valutare. Miretti: lesione muscolare di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Continassa Juve: bianconeri in vacanza dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club
Arthur Juve, tornerà alla Continassa ma solo di passaggio: due opzioni sul tavolo del brasiliano, tutti gli aggiornamenti
Allenamento Juve: Atalanta nel mirino, lavoro intenso per i bianconeri alla Continassa. FOTO e VIDEO della seduta odierna al JTC - FOTO e VIDEO della seduta Archiviato il pareggio di Verona, la Juve si rituffa subito sul campiona ...
Juventus ancora al lavoro verso l'Atalanta: su cosa si è concentrato oggi Tudor - Prosegue, presso il centro sportivo bianconero, la preparazione della Juventus in vista del prossimo appuntamento in Serie A: la sfida contro l'Atalanta, in programma sabato 27 settembre 2025 alle ore ...