Conte al Milan e Allegri al Napoli | cosa cambierebbe?
In attesa del big match di domenica sera, abbiamo sfidato la realtà, provando a ribaltare le panchine di Milan e Napoli. Cosa succederebbe se Conte allenasse i rossoneri e Allegri gli azzurri? Abbiamo ipotizzato moduli e protagonisti in campo.
Dal Napoli al Milan, Allegri ha la sua vendetta: Conte spiazzato
Milan, Allegri lancia la sfida a Conte: sogno seconda stella contro ambizione Scudetto-bis
Allegri come Conte: «Non iniziate, il Milan non punta allo scudetto!»
Antonio #Conte: "Il #Milan ha la struttura di una squadra che ha fatto la Champions, cosa che non ha il #Napoli. Mercato fatto per riempire una rosa che non esisteva"
Massimiliano ALLEGRI e Antonio CONTE hanno vinto UNDICI degli ultimi quindici SCUDETTI. L'attuale tecnico del Milan ne ha conquistati sei, di cui cinque consecutivi alla guida della Juventus dove aveva preso proprio il posto di Conte. Cinque Scudetti, ma
Milan-Napoli è anche Allegri-Conte, e torna Leao - Le strade di Massimiliano Allegri ed Antonio Conte tornano ad incrociarsi in una sfida d'alta quota.
Milan Napoli: Allegri contro Conte, il ritorno di una sfida dopo 4.400 giorni - 400 giorni: i numeri e i precedenti della sfida Domenica sera lo stadio di San Siro sarà teatro non solo di un classico del calcio it ...