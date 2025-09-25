consorzio e sicurezza idraulica lavori al termine dopo i danni

Empoli, 25 settembre 2025 – Sicurezza idraulica al primo posto. Rientrano in questa scelta, ben precisa, gli interventi da 480mila euro per l’Orme e 330mila euro per il Rio dei Cappuccini: sono questi i valori dei lavori di somma urgenza attivati post evento meteo del marzo 2025 sul territorio empolese e prossimi alla conclusione. Sul Rio dei Cappuccini – viene spiegato – le arginature storiche non avevano retto alla piena e l’acqua era esondata, fortunatamente, nei campi in destra lato la via di Valdorme Nuova. Qui si è dapprima fatta la riparazione e poi una nuova soglia in alveo in modo da stabilizzare il fondo e portarlo a una quota tale da non rendere più il corso d’acqua pensile; in altre parole il fondo è ora a un livello inferiore rispetto al piano della campagna e dunque molto meno pericoloso di prima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

