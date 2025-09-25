Consiglio regionale lunghe liste di attesa anche per le residenze per anziani | i dati e il nodo delle convenzioni
Non ci sono solo le liste di attesa per i servizi e visite nella sanità pubblica, ma c'è anche una lunga lista di attesa per trovare un posto nelle Residenze Protette per anziani non autosufficienti dell'Umbia. A sollevare il caso in consiglio regionale ci hanno pensato con una interrogazione i. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: consiglio - regionale
Ceccarelli (PD): "Difendiamo i circoli del Valdarno, presidi sociali e culturali. In Consiglio regionale un atto per fare chiarezza"
Lombardia, polemica sulle vacanze del Consiglio Regionale: “Assurdo lo stop di 52 giorni per le ferie estive”
Punto Nascita a Sapri, il consiglio regionale approva legge su aree disagiate
Priorità della maggioranza in Consiglio regionale Lombardia: la riapertura della caccia nei valichi montani… Esultano sparatori e armieri - X Vai su X
Maltempo in Lombardia, il Consiglio regionale approva tre mozioni urgenti per affrontare i danni - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali in Toscana, tutti i candidati in corsa per il consiglio - Firenze, 13 settembre 20254 – Scaduto il termine per la presentazione delle liste, la corsa per le elezioni regionali in Toscana del 12 e 13 ottobre entra nel vivo. Scrive lanazione.it
Regionali Toscana, la lista di Tomasi riammessa a Pistoia - ” proprio nella città del candidato alla presidenza della Toscana ... Riporta msn.com