Consiglio dei ragazzi | in sala consiliare la relazione di fine mandato

Durante l’ultima seduta di Consiglio comunale riunitosi a Fiorenzuola, tra i punti all’ordine del giorno si è registrata la lettura della relazione di fine mandato del primo Consiglio dei ragazzi di Fiorenzuola d’Arda, in carica da novembre 2023 e il cui biennio è pertanto in fase conclusiva. In. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: consiglio - ragazzi

Anagni: “persi oltre 5000 euro di fondi regionali per il consiglio delle ragazze e dei ragazzi”

Rimini avrà il consiglio comunale dei Ragazzi, approvato in commissione il regolamento per l’istituzione

Partenza sprint per il Tour Farnesiano in bicicletta del Consiglio comunale dei Ragazzi

IL MIO PIÙ GRANDE CONSIGLIO PER I JUNIORES @rogerfederer condivide il suo prezioso consiglio ai giovani “Il mio consiglio più grande che ho potuto ai ragazzi è che devi ricordarti che anche tu sei il 50 percento allenatore di te stesso! E proprio cosi! Avr - facebook.com Vai su Facebook

Consiglio dei ragazzi, il progetto continua - Si è riunito nella splendida sala consiliare di Portomaggiore il consiglio comunale dei ragazzi. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Rimini: approvato il regolamento per l’istituzione del Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi - Questa mattina le Commissioni consiliari 1ª e 4ª, riunite in seduta congiunta, hanno espresso parere favorevole alla proposta di istituzione del Consiglio ... chiamamicitta.it scrive