Consiglio dei ragazzi | in sala consiliare la relazione di fine mandato

Ilpiacenza.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’ultima seduta di Consiglio comunale riunitosi a Fiorenzuola, tra i punti all’ordine del giorno si è registrata la lettura della relazione di fine mandato del primo Consiglio dei ragazzi di Fiorenzuola d’Arda, in carica da novembre 2023 e il cui biennio è pertanto in fase conclusiva. In. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: consiglio - ragazzi

Anagni: “persi oltre 5000 euro di fondi regionali per il consiglio delle ragazze e dei ragazzi”

Rimini avrà il consiglio comunale dei Ragazzi, approvato in commissione il regolamento per l’istituzione

Partenza sprint per il Tour Farnesiano in bicicletta del Consiglio comunale dei Ragazzi

Consiglio dei ragazzi, il progetto continua - Si è riunito nella splendida sala consiliare di Portomaggiore il consiglio comunale dei ragazzi. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

consiglio ragazzi sala consiliareRimini: approvato il regolamento per l’istituzione del Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi - Questa mattina le Commissioni consiliari 1ª e 4ª, riunite in seduta congiunta, hanno espresso parere favorevole alla proposta di istituzione del Consiglio ... chiamamicitta.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Consiglio Ragazzi Sala Consiliare