Consiglio Comunale di Salerno appello bipartisan per la pace

Anteprima24.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Noi da sempre abbiamo dato prova della nostra vicinanza al popolo palestinese, così come ad altri popoli martoriati dalla guerra. In Palestina si sta mettendo in atto una guerra al popolo. Qualcosa di incredibile e da condannare”. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli risponde cosi  all’appello bipartisan lanciato in consiglio comunale, nella seduta di questa mattina, con la  mozione speciale che ha unito maggioranza ed opposizione. Bandiera nella bandiera, il presidente della Commissione Ambiente Arturo Iannelli e quello della commissione trasparenza, Antonio Cammarota hanno consegnato al  primo cittadino i vessilli della Palestina e quella della pace. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

consiglio comunale di salerno appello bipartisan per la pace

© Anteprima24.it - Consiglio Comunale di Salerno, appello bipartisan per la pace

In questa notizia si parla di: consiglio - comunale

Sala racconta in consiglio comunale a Milano la sua versione sul Pirellino – Il video

Scontro Sala-Marcora in consiglio comunale Milano, per la foto fake del sindaco vestito da galeotto – Il video

Approvato in Consiglio comunale il nuovo regolamento delle Consulte

consiglio comunale salerno appelloConsiglieri consegnano bandiera Palestina al sindaco di Salerno - Il Consiglio comunale, a Salerno, si è aperto stamattina sulla situazione di Gaza Due consiglieri, uno di maggioranza - Lo riporta ansa.it

consiglio comunale salerno appelloDemolizione a Capaccio Paestum: Consiglio di Stato conferma l’ordine per opere abusive in zona di rispetto - Il Consiglio di Stato, con una sentenza definitiva, ha respinto l’appello del titolare di un Hotel prossimo all’area archeologica di Paestum, confermando l’ordine di demolizione emesso dal Comune di C ... infocilento.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Consiglio Comunale Salerno Appello