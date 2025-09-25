Tempo di lettura: < 1 minuto “ Noi da sempre abbiamo dato prova della nostra vicinanza al popolo palestinese, così come ad altri popoli martoriati dalla guerra. In Palestina si sta mettendo in atto una guerra al popolo. Qualcosa di incredibile e da condannare”. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli risponde cosi all’appello bipartisan lanciato in consiglio comunale, nella seduta di questa mattina, con la mozione speciale che ha unito maggioranza ed opposizione. Bandiera nella bandiera, il presidente della Commissione Ambiente Arturo Iannelli e quello della commissione trasparenza, Antonio Cammarota hanno consegnato al primo cittadino i vessilli della Palestina e quella della pace. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Consiglio Comunale di Salerno, appello bipartisan per la pace