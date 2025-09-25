Consiglio comunale | approvato il bilancio nessuna sfiducia per Natella Santoro punta i riflettori sulla sicurezza

Salernotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è aperto con il ringraziamento al consigliere dimissionario Catello Lambiase e l’insediamento del neo consigliere Claudio Russolillo, il consiglio comunale di Salerno tenuto stamattina, a Palazzo di Citta. Cammarota e Iannelli consegnano la bandiera palestinese Tra i punti all’ordine. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: consiglio - comunale

Sala racconta in consiglio comunale a Milano la sua versione sul Pirellino – Il video

Scontro Sala-Marcora in consiglio comunale Milano, per la foto fake del sindaco vestito da galeotto – Il video

Approvato in Consiglio comunale il nuovo regolamento delle Consulte

consiglio comunale approvato bilancioGallarate, minuto di silenzio in consiglio comunale per Charlie Kirk e la senatrice Hortman - Approvato il bilancio consolidato 2024 e nominato Bassani presidente del Collegio dei revisori dei conti. Secondo varesenoi.it

consiglio comunale approvato bilancioCampobasso, “Patti sociali”: votato all’unanimità in Consiglio comunale il nuovo Regolamento - CAMPOBASSO  – Nella seduta del 24 settembre, il Consiglio comunale di Campobasso ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento dei Patti ... Riporta molisenetwork.net

Cerca Video su questo argomento: Consiglio Comunale Approvato Bilancio