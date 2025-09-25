Consesso
Il tema è troppo delicato per permettersi facili ironie. Quindi saremo seri. Anche se abbiamo fatto fatica a rimanerlo quando abbiamo letto la proposta di una senatrice del Pd che, sull'onda del caso Grillo, ha chiesto una nuova legge antistupro in base alla quale la donna, prima del rapporto sessuale, deve manifestare un consenso «consapevole, esplicito e continuato». Noi siamo d'accordo. Nulla deve essere tutelato più dell'effettiva volontà della donna. Solo facciamo notare che esistono già leggi che puniscono come violenza l'atto sessuale senza consenso. E se pure conosciamo la tendenza a legiferare su ogni cosa del popolo italico - che nasce con lo ius Romanum e sopravvive da secoli con codici, cavilli e azzeccagarbugli ci chiediamo se sia necessario normare la sfera affettivo-sessuale con - di fatto - un ulteriore contratto preliminare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
