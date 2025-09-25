Si terrà il 27 settembre un open day, in programma dalle 15 alle 18.30, presso la sede di via Plicca 2a, del Canile intercomunale di Faenza per conoscere da vicino questa realtà che offre i suoi servizi a tutti i Comuni dell’ Unione della Romagna Faentina. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’associazione di volontariato Fa.un.a. (Faenza Unita per gli Animali), offrirà l’opportunità di conoscere da vicino la realtà del canile, incontrare gli operatori e i volontari, oltre che trascorrere un pomeriggio di scoperta e condivisione. L’Open Day si inserisce in un percorso di crescita della struttura, che a poco più di un anno dall’avvio della gestione da parte dell’Unione della Romagna Faentina ha già raggiunto risultati significativi: 60 cani adottati e altri dieci prossimi a trovare una nuova famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Conoscere il Canile intercomunale. Sabato 27 l’open day dalle 15