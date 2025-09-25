Conor McGregor suggerisce un accordo da $ 200 milioni per tornare all’UFC e combattere alla Casa Bianca

Justcalcio.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-09-25 13:03:00 Breaking news: Conor McGregor afferma che gli è stato offerto un pacchetto da 200 milioni di dollari per prendere parte all’evento UFC del prossimo anno alla Casa Bianca. Il CEO di UFC Dana White ha annunciato il mese scorso che un accordo per organizzare una serie di combattimenti nella residenza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump il 4 luglio era stato concordato, sebbene da allora i dettagli siano rimasti un segreto strettamente custodito. White è un amico personale di Trump con l’evento organizzato come parte delle celebrazioni per celebrare il 250 ° anniversario della Dichiarazione di Indipendenza. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: conor - mcgregor

Conor McGregor sfida Chandler davanti a Trump alla Casa Bianca: il montaggio che può diventare realtà

Azealia Banks pubblica le foto intime di Conor McGregor: “Mi molesti e poi minacci?”

“Prima mi molesti sessualmente e poi mi minacci di non dirlo”: la rapper Azealia Banks accusa Conor McGregor e pubblica le foto hot ricevute

conor mcgregor suggerisce accordoConor McGregor: “Mi hanno offerto 100 milioni e 100 Golden Visa per combattere alla Casa Bianca” - La proposta fuori dal comune di Donald Trump a Conor McGregor: 100 milioni di dollari e 100 Golden Visa in cambio della sua partecipazione a un evento ... Secondo fanpage.it

Conor McGregor vuole diventare presidente dell’Irlanda: il video virale è un appello ai cittadini - Secondo la costituzione irlandese il presidente viene eletto direttamente dal popolo per un mandato che dura 7 anni. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Conor Mcgregor Suggerisce Accordo