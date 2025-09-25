Conor McGregor | Mi hanno offerto 100 milioni e 100 Golden Visa per combattere alla Casa Bianca

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La proposta fuori dal comune di Donald Trump a Conor McGregor: 100 milioni di dollari e 100 Golden Visa in cambio della sua partecipazione a un evento UFC alla Casa Bianca destinato ad entrare nella storia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: conor - mcgregor

Conor McGregor sfida Chandler davanti a Trump alla Casa Bianca: il montaggio che può diventare realtà

Azealia Banks pubblica le foto intime di Conor McGregor: “Mi molesti e poi minacci?”

“Prima mi molesti sessualmente e poi mi minacci di non dirlo”: la rapper Azealia Banks accusa Conor McGregor e pubblica le foto hot ricevute

conor mcgregor hanno offertoConor McGregor: “Mi hanno offerto 100 milioni e 100 Golden Visa per combattere alla Casa Bianca” - La proposta fuori dal comune di Donald Trump a Conor McGregor: 100 milioni di dollari e 100 Golden Visa in cambio della sua partecipazione a un evento ... Si legge su fanpage.it

conor mcgregor hanno offertoConor McGregor annuncia il combattimento UFC alla Casa Bianca contro Michael Chandler - Sembra che il storico evento UFC alla Casa Bianca si svolgerà a giugno 2026, con grandi possibilità che Conor McGregor e Michael Chandler siano i protagonisti principali. Segnala worldwrestling.it

Cerca Video su questo argomento: Conor Mcgregor Hanno Offerto