Connors | I giovani devono migliorare perché serve qualcuno che entri nella rivalità Sinner-Alcaraz

La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha quasi monopolizzato la stagione tennistica, appassionando i tifosi. I due tennisti sono arrivati a sfidarsi in finale in tre Slam ( Roland Garros, Wimbledon e US Open) e due Master 1000 (Roma e Cincinnati). Una situazione che secondo l’ex tennista Jimmy Connors potrebbe non cambiare in futuro. Lo ha spiegato al suo podcast Advantage Connors « È pazzesco quello che sta facendo Novak Djokovic alla sua età perché ci sono solo due giocatori in grado di esprimere un livello più alto del suo. È incredibile. I giovani giocatori dovranno migliorare, lo dico con il massimo rispetto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

