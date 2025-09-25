Confindustria ed Ance Benevento intesa con la Scuola internazionale del Sannio
Confindustria ed Ance Benevento, hanno siglato un protocollo di intesa con la Scuola internazionale del Sannio volto a garantire, alle aziende associate a Confindustria ed Ance Benevento e ai dipendenti delle stesse, l’accesso agevolato ai servizi educativi offerti. A sugellare l’intesa il presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito, il presidente di Ance Benevento Flavian Basile e l’imprenditore Fabrizio D’Aloia, coordinatore dell’Istituto. La scuola internazionale del Sannio, grazie al suo programma didattico è in grado di offrire formazione multilingue: italiano, inglese, spagnolo e cinese di altissimo livello accreditandosi quale fattore attrattivo per il territorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
