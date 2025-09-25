Confindustria-Conferenza Regioni | Insieme per rilanciare crescita competitività e investimenti

Rafforzare il dialogo istituzionale per conferire nuovo slancio allo sviluppo dei territori e del Paese: con questo obiettivo, si leggee in una nota,  si è tenuta oggi a Roma, in Confindustria, una riunione del Consiglio delle Rappresentanze Regionali, presieduto da Annalisa Sassi, alla presenza del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,  Massimiliano Fedriga. L’incontro ha inteso rafforzare la relazione tra sistema delle imprese e sistema delle Regioni su diverse aree di approfondimento, dalla politica di coesione alla salute, dal turismo all’attrazione degli investimenti esteri, riconosciuti come temi centrali per la crescita economica, la competitività e la sostenibilità sociale delle Regioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

