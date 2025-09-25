Confessione choc | Emanuele Ragnedda ammette l’omicidio di Cinzia Pinna
La svolta nelle indagini. Emanuele Ragnedda, 41 anni, noto imprenditore del vino di Arzachena, ha confessato l'omicidio di Cinzia Pinna, 33enne di Castelsardo (Sassari), scomparsa la sera dell' 11 settembre a Palau. La confessione è arrivata mercoledì 24 settembre, dopo giorni di indagini serrate che avevano ormai circondato il sospettato. Il racconto dell'arresto. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe cercato di allontanarsi in gommone, ma è stato fermato dai carabinieri con l'aiuto della Guardia costiera. Portato in caserma davanti al procuratore di Tempio Pausania Gregorio Capasso e alla sostituta Noemi Mancini, Ragnedda ha ammesso di aver sparato alla vittima e di aver occultato il corpo nella sua proprietà tra Arzachena e Palau, sede della rinomata azienda vitivinicola Conca Entosa, celebre per produrre il vino bianco più costoso d'Italia.
