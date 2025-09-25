Confermata in appello la condanna per Fabrizio Corona | diffamò Brozovic Icardi e Wanda Nara

A nulla è servito il ricorso in appello per Fabrizio Corona: i giudici della terza sezione penale della Corte d’Appello di Milano hanno confermato per il “re dei paparazzi” la condanna già ricevuta in primo grado. Corona era accusato di diffamazione per aver pubblicato sul suo sito “King Corona Magazine”, nel febbraio 2019, un articolo intitolato “ Mauro Icardi divorzia da sua moglie – Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic “, dove sosteneva che la showgirl argentina avesse tradito il marito Icardi con il collega Brozovic, quando entrambi giocavano nell’Inter. Il processo in primo grado. 🔗 Leggi su Open.online