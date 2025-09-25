Conferenza stampa Tudor pre Juve Atalanta | quando parla alla vigilia del big match dell’Allianz Stadium L’orario ufficiale dell’appuntamento
Conferenza stampa Tudor pre Juve Atalanta: fissato l’appuntamento di vigilia, l’orario di quando parla il tecnico bianconero all’Allianz Stadium. Archiviate le polemiche di Verona, è tempo di tornare a pensare solo al campo. La Juve si prepara ad affrontare l’Atalanta nel big match della quinta giornata di Serie A, e come da tradizione, a suonare la carica sarà il tecnico Igor Tudor. Domani, venerdì 26 settembre, alle ore 14:30, l’allenatore bianconero incontrerà i giornalisti nella consueta conferenza stampa della vigilia. Le parole della vigilia: i temi caldi. Sarà un appuntamento molto atteso, per fare il punto della situazione in casa Signora a 24 ore da una sfida che si preannuncia tanto delicata quanto importante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
