Confartigianato scuola e imprese mai così vicine | Insieme per costruire il futuro dei giovani
Arezzo, 25 settembre 2025 – Grande partecipazione e soddisfazione per l’incontro che si è svolto alla Sala Eventi di Confartigianato Imprese Arezzo tra i presidenti delle categorie di Confartigianato e del movimento giovani imprenditori, i vertici dell’associazione e il Dirigente scolastico provinciale Lorenzo Pierazzi. Un appuntamento che ha segnato un passo decisivo nel rafforzare il legame tra scuola e mondo del lavoro, con l’obiettivo di costruire nuove opportunità per i giovani e di rispondere alle esigenze di professionalità qualificate espresse dalle imprese artigiane del territorio, vera emergenza del momento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: confartigianato - scuola
Giovani di Confartigianato a scuola di gestione aziendale e risorse umane
Una bella sorpresa stamattina al Galilei – Di Palo! Gli studenti hanno trovato sui loro banchi Il Mattino con l’articolo dedicato al nuovo Polo Formativo Confartigianato Un segno concreto che scuola e impresa possono camminare insieme, guardando al fut - facebook.com Vai su Facebook
Giovani di Confartigianato a scuola di gestione aziendale e risorse umane - A scuola di gestione aziendale e delle risorse umane con il gruppo Bacciardi Parners. Come scrive msn.com
Confartigianato, donati macchinari all'avanguardia all'Engim Turazza: scuola e imprese insieme per formare i tecnici del futuro - Un progetto concreto, nato dalla sinergia tra Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, alcune aziende del settore e l’Istituto Engim Turazza, ha portato nelle aule nuovi macchinari ... Segnala ilgazzettino.it