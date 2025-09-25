Arezzo, 25 settembre 2025 – Grande partecipazione e soddisfazione per l’incontro che si è svolto alla Sala Eventi di Confartigianato Imprese Arezzo tra i presidenti delle categorie di Confartigianato e del movimento giovani imprenditori, i vertici dell’associazione e il Dirigente scolastico provinciale Lorenzo Pierazzi. Un appuntamento che ha segnato un passo decisivo nel rafforzare il legame tra scuola e mondo del lavoro, con l’obiettivo di costruire nuove opportunità per i giovani e di rispondere alle esigenze di professionalità qualificate espresse dalle imprese artigiane del territorio, vera emergenza del momento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Confartigianato, scuola e imprese mai così vicine: “Insieme per costruire il futuro dei giovani”