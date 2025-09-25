Condizioni Lautaro e Bonny | cosa filtra dopo l’allenamento mattutino di oggi per la sfida al Cagliari

Condizioni Lautaro e Bonny. L’ Inter ha completato questa mattina la seduta di allenamento ad Appiano Gentile, preparando la trasferta di sabato sul campo del Cagliari. L’attenzione principale è rivolta agli infortunati e alle condizioni fisiche dei giocatori chiave, in vista di una sfida che si preannuncia impegnativa contro i sardi. Le ultime notizie riguardano soprattutto Bonny, che ieri aveva lavorato a parte per un problema alla caviglia. Secondo Sky Sport, l’attaccante francese ha continuato oggi con un allenamento personalizzato, svolto a buon ritmo e con intensità adeguata. Il calciatore dovrebbe reintegrarsi nel gruppo già nella giornata di domani, così da partire insieme al resto della squadra per la Sardegna. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it