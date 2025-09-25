Condizioni critiche Il sassofonista James Senese ricoverato per polmonite al Cardarelli

Ilgiornale.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

James Senese, colonna portante della musica partenopea e tra i più grandi sassofonisti italiani, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale "Antonio Cardarelli" di Napoli. L’artista, 80 anni compiuti lo scorso gennaio, è stato trasferito d’urgenza nella serata di ieri nel reparto di terapia intensiva, in seguito a una severa infezione polmonare. La prognosi è riservata, mentre le sue condizioni vengono definite " critiche " dallo staff medico. A confermare la notizia sia fonti vicine all’artista che ospedaliere, che sottolineano come la polmonite, sebbene generalmente gestibile, possa rappresentare un serio pericolo per pazienti anziani e con patologie pregresse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

condizioni critiche il sassofonista james senese ricoverato per polmonite al cardarelli

© Ilgiornale.it - "Condizioni critiche". Il sassofonista James Senese ricoverato per polmonite al Cardarelli

In questa notizia si parla di: condizioni - critiche

Esplosione a Roma, i due feriti gravi «sono in condizioni critiche e sottoposti a ventilazione meccanica»

Tragico incidente ad Albese con Cassano: motociclista 63enne in condizioni critiche

Terribile incidente a Selvaggio di Giaveno: auto svolta e travolge due cicloamatori, uno è in condizioni critiche

condizioni critiche sassofonista james"Condizioni critiche". Il sassofonista James Senese ricoverato per polmonite al Cardarelli - Iconica figura del neapolitan sound, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Napoli a causa di una severa infezione. Segnala msn.com

condizioni critiche sassofonista jamesJames Senese ricoverato in ospedale: è grave - James Senese è stato ricoverato d’urgenza nella serata di mercoledì 24 settembre a causa di una infezione polmonare. Da quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Condizioni Critiche Sassofonista James