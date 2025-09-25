Condizioni critiche Il sassofonista James Senese ricoverato per polmonite al Cardarelli
James Senese, colonna portante della musica partenopea e tra i più grandi sassofonisti italiani, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale "Antonio Cardarelli" di Napoli. L’artista, 80 anni compiuti lo scorso gennaio, è stato trasferito d’urgenza nella serata di ieri nel reparto di terapia intensiva, in seguito a una severa infezione polmonare. La prognosi è riservata, mentre le sue condizioni vengono definite " critiche " dallo staff medico. A confermare la notizia sia fonti vicine all’artista che ospedaliere, che sottolineano come la polmonite, sebbene generalmente gestibile, possa rappresentare un serio pericolo per pazienti anziani e con patologie pregresse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
