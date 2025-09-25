Condannato padre che dava della cicciona alla figlia undicenne il body shaming in famiglia è maltrattamento

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna inflitta dalla Corte d'Appello di Venezia a un padre accusato di aver umiliato la figlia con le sue parole.

«Cicciona, dimagrisci», padre insulta la figlia di 11 anni e viene condannato. La sentenza della Cassazione: body shaming in famiglia - Gli epiteti denigratori rivolti ai propri familiari in maniera ripetuta, anche se non si trasformano in veri e propri insulti, possono integrare il reato di maltrattamenti. Da ilmessaggero.it

