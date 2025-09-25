Condannato a un anno di carcere per rapina | aveva portato via una sola lattina da 1,50 euro da un supermercato di Torino

Condannato a undici mesi e venticinque giorni di reclusione, senza dover scontare la pena in carcere grazie alla sospensione condizionale. Termina così oggi, 25 settembre, il processo di primo grado per la rapina avvenuta a fine agosto nel supermercato Carrefour di piazza Carlo Felice, a Torino. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

