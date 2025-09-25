Condannando un padre che insultava la figlia dandole della cicciona la Cassazione ha stabilito un nuovo limite legale per l' abuso psicologico sui minori

A lcuni tipi di violenza non lasciano lividi visibili sulla pelle ma solchi profondi nell’anima. L ‘umiliazione sistematica del proprio corpo da parte di un genitore appartiene a questa categoria. Per questa ragione, la Corte di Cassazione italiana ha messo un punto fermo, stabilendo che definire una figlia “cicciona” con cadenza regolare, non è una scivolata educativa, bensì un vero e proprio reato di maltrattamento in famiglia. La sentenza, dunque, non solo condanna un padre, ma stabilisce un principio fondamentale: l’ambiente domestico non è affatto una zona franca per il disprezzo. Tiktoker vittima di body shaming: «Mi dicono, vai in palestra cicciona. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Condannando un padre che insultava la figlia dandole della "cicciona", la Cassazione ha stabilito un nuovo limite legale per l'abuso psicologico sui minori

