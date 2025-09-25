Concorso Oss Campania I posti a 15mila euro l'accusa di Vincenzo De Luca
Idonei concorso 2016 infanzia e primaria Campania: sono ancora più di 1.000, quando e come potranno essere assunti. Risposta del Ministro
STOP AL CONCORSO OSS DELLA REGIONE CAMPANIA, DALLE ELEZIONI DI NOVEMBRE AL SOSPETTO(IMBROGLI) "Abbiamo verificato le anomalie e deciso, anche sulla base di voci di compra-vendita, di fermare il concorso". A svelare il mistero sulla - facebook.com Vai su Facebook
Concorso OSS Campania 2025: prove scritte rinviate a Salerno, Napoli in attesa #Simoneconcorsi #blogSimone #libriperconcorsi #OSSCampania2025 Leggi di più: https://bit.ly/46bFZ1P - X Vai su X
