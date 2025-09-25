Concorso Oss bloccato in Campania esplode la protesta del Nursind Salerno | Migliaia di famiglie penalizzate

Anteprima24.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti È stata grande la delusione di tanti candidati che, arrivati al giorno della prova, hanno scoperto che il concorso per Operatori socio sanitari era stato bloccato all’ultimo momento. Una decisione che lascia l’amaro in bocca e che non convince neanche il Nursind di Salerno. «Siamo rimasti senza parole davanti alle dichiarazioni del presidente uscente Vincenzo De Luca», afferma Biagio Tomasco, segretario del sindacato. «Se davvero si aveva il sospetto che qualcuno stesse cercando di vendere i posti, allora bisognava intervenire, ma non fermando tutto. Bastava predisporre subito misure di sicurezza, come ad esempio consegnare le domande alle forze dell’ordine, cosa che lo stesso De Luca ha annunciato solo dopo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

concorso oss bloccato in campania esplode la protesta del nursind salerno migliaia di famiglie penalizzate

© Anteprima24.it - Concorso Oss bloccato in Campania, esplode la protesta del Nursind Salerno: “Migliaia di famiglie penalizzate”

In questa notizia si parla di: concorso - bloccato

Concorso Oss Campania, De Luca: “Bloccato per porcherie, si stavano vendendo i posti. Lo rifaremo coi carabinieri”

Concorso Oss bloccato, la rivelazione di De Luca: “C'erano voci di compra-vendita dei test”

concorso oss bloccato campaniaSanità campana nel caos, concorso OSS bloccato, la rabbia del Nursind Salerno: “Migliaia di famiglie penalizzate” - Migliaia di infermieri rischiano di essere demansionati e negli ospedali mancano già Operatori" ... Segnala infocilento.it

concorso oss bloccato campaniaConcorso per 1.274 oss in Campania: che caos! Governatore De Luca: “Bloccato per rischio di compravendita posti” - Governatore De Luca: "Bloccato per rischio di compravendita dei posti" ... Scrive nursetimes.org

Cerca Video su questo argomento: Concorso Oss Bloccato Campania