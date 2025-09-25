Concorso Oss bloccato in Campania esplode la protesta del Nursind Salerno | Migliaia di famiglie penalizzate
Tempo di lettura: 2 minuti È stata grande la delusione di tanti candidati che, arrivati al giorno della prova, hanno scoperto che il concorso per Operatori socio sanitari era stato bloccato all’ultimo momento. Una decisione che lascia l’amaro in bocca e che non convince neanche il Nursind di Salerno. «Siamo rimasti senza parole davanti alle dichiarazioni del presidente uscente Vincenzo De Luca», afferma Biagio Tomasco, segretario del sindacato. «Se davvero si aveva il sospetto che qualcuno stesse cercando di vendere i posti, allora bisognava intervenire, ma non fermando tutto. Bastava predisporre subito misure di sicurezza, come ad esempio consegnare le domande alle forze dell’ordine, cosa che lo stesso De Luca ha annunciato solo dopo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
