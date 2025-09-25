Concorso docenti PNRR3 requisito tre anni di servizio | come si contano il 2025 26 è escluso

Orizzontescuola.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si appresta a bandire il nuovo concorso docenti, sia per infanzia primaria che secondaria, posti comuni e posti sostegno. Uno dei requisiti di accesso per la scuola secondaria è "avere svolto tre anni di servizio": cosa significa. L'articolo Concorso docenti PNRR3, requisito “tre anni di servizio”: come si contano, il 202526 è escluso . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: concorso - docenti

Concorso docenti secondaria PNRR 2: le GM con l’integrazione idonei al 30% [In aggiornamento]

Scuole, errore nel concorso. Nuovi orali il 27 agosto: ridanno l?esame 193 docenti (compreso chi non l?aveva superato l'altra volta)

Docenti vincitori concorso PNRR1: come comunicare agli Uffici Scolastici il conseguimento dell’abilitazione [ISTRUZIONI OPERATIVE]

Concorso docenti PNRR3: bando a ottobre, prova scritta selettiva entro dicembre: ecco come si supera. RISPOSTE AI QUESITI - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha presentato ai sindacati la bozza del concorso PNRR3, per l'assunzione di nuovi docenti nel ... Come scrive orizzontescuola.it

concorso docenti pnrr3 requisitoConcorso PNRR 3 Docenti 2025: Bando entro l’Autunno, requisiti e come funziona - Il concorso PNRR 3 per docenti uscirà entro l’Autunno 2025 per coprire circa 60mila posti comuni e di sostegno. Secondo ticonsiglio.com

Cerca Video su questo argomento: Concorso Docenti Pnrr3 Requisito