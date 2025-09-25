Concorso 145 dirigenti tecnici il 2 ottobre l’estrazione della prova preselettiva AVVISO

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato sul portale InPA e sulla piattaforma Reclutamento, nella sezione Info bando, l’avviso relativo all’estrazione della prova preselettiva del concorso pubblico per l’assunzione di dirigenti tecnici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: concorso - dirigenti

Concorso Dirigenti Scolastici 2023: pubblicate le graduatorie di merito [In aggiornamento]

Concorso Dirigenti Scolastici 2023: monta la protesta per la discrepanza del numero delle tracce

Reclutamento Dirigenti scolastici, Gentile (FI): “Ripartizione 60% al concorso ordinario e 40% al riservato ostacola scorrimento delle graduatorie”. Interrogazione parlamentare

Sul portale InPA e sulla piattaforma reclutamento, nella sezione info bando relativa a " Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici per le esigenze dell’Amministrazione centrale e periferica del Minist - facebook.com Vai su Facebook

Concorso 145 dirigenti tecnici: prova preselettiva il 3 ottobre. AVVISO - X Vai su X

Concorso 145 dirigenti tecnici, prova preselettiva il 3 ottobre: pubblicati avviso sedi e istruzioni - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato sul portale InPA e sulla piattaforma Reclutamento, nella sezione dedicata al bando ... Segnala orizzontescuola.it

Concorso 145 Dirigenti tecnici, preselettiva il 3 ottobre 2025: esoneri, sedi delle prove e istruzioni per i candidati - Sul portale InPA e sulla piattaforma reclutamento, nella sezione info bando relativa a “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. Scrive tecnicadellascuola.it