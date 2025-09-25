Concorso 145 dirigenti tecnici il 2 ottobre l’estrazione della prova preselettiva AVVISO

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato sul portale InPA e sulla piattaforma Reclutamento, nella sezione Info bando, l’avviso relativo all’estrazione della prova preselettiva del concorso pubblico per l’assunzione di dirigenti tecnici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

